META ONE Kargo Gemisinde Makine Arızası
Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Küçükçekmece açıklarında META ONE kargo gemisi makine arızası yaptı.
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Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Küçükçekmece açıklarında makine arızası yapan META ONE isimli 102m boyundaki genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA-2 Römorkörümüzce çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası’na demirletildi.
Vira Haber
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Etiketler : META ONE, Gemi, Kargo, Makine Arızası
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