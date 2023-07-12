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META ONE Kargo Gemisinde Makine Arızası

META ONE Kargo Gemisinde Makine Arızası

Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Küçükçekmece açıklarında META ONE kargo gemisi makine arızası yaptı.

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Rusya’dan Mersin’e seyir halindeyken Küçükçekmece açıklarında makine arızası yapan META ONE isimli 102m boyundaki genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA-2 Römorkörümüzce çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası’na demirletildi.

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Vira Haber

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