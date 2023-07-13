Fethiye'de Kaybolan Kişi Denizde Sığındığı Teknede Bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan kişiye, fırtına nedeniyle açık denizde sığındığı teknede ulaşıldı.
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Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce ailesiyle ilçeye tatile gelen Cemil Korkmaz (47) balık tutmak için botla Katrancı Koyu'ndan denize açıldı.
Korkmaz'ın uzun süre geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine havadan helikopter, denizden Sahil Güvenlik, karadan da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Arama çalışmaları sırasında, açık denizdeki bir tekneden sahil güvenlik ekiplerine ihbar geldi. Sahil güvenlik ekipleri, fırtına nedeniyle sürüklenen Korkmaz'a, sığındığı yelkenli teknede ulaştı.
Tekneden alınan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.
Bitkin halde olduğu belirtilen Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Vira Haber
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