Odfjell, Alfa Laval OceanGlide'ı Tercih Etti

Odfjell Ship Management, tankerlerinden birine kurmak üzere Alfa Laval OceanGlide “fluidic air lubrication” sistemini seçerek karbonsuzlaştırma çalışmalarında Alfa Laval ile ortaklık kurdu. Alfa Laval OceanGlide, Alfa Laval'in yeni satın aldığı patentli fluidic teknolojisine dayanan air lubrication sisteminin adıdır. Bu teknoloji, Alfa Laval'in yakıt ve emisyon ile ilgili sorunlara yönelik, armatörlere destek olmayı amaçlayan sürdürülebilirlik portföyüne en son eklenen teknolojidir.

Alfa Laval, önde gelen bir kimyasal tanker şirketi olan Odfjell ile OceanGlide'ı, tankerlerinden birine kurmak için bir anlaşma imzaladı. Odfjell, açık deniz filosunun enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için yeni teknolojilere açık olmasıyla tanınan bir firmadır. Odfjell’in OceanGlide'ı kurmadaki hedefi, bu yeni teknolojiden avantaj elde ederek tanker operasyonlarını daha da büyütmektir.

OceanGlide, enerji tasarrufunu optimize etmek için fluidic teknolojisini hava yağlamasına entegre eder. Bu patentli ve Klas onaylı sistem, sürtünme ve direncin azalmasını sağlayan, geminin tüm omurgası boyunca düzgün bir mikro hava kabarcığı tabakası oluşturmak için fluidic osilatörleri kullanır. OceanGlide sistemi, geminin direncini azaltarak, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmayı sağlayan ispatlanmış bir yöntem sunar.

"Odfjell'in gemilerinin enerji verimliliğini artırmak için OceanGlide'ı seçmesinden memnuniyet duyuyoruz," diyor Alfa Laval Isı ve Gaz Sistemleri Bölümü Başkanı Anders Lindmark. "OceanGlide gibi yenilikçi ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek ve müşterilerimize karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve verimli bir şekilde seyir yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz."

"Odfjell, 2014'ten beri gemilerine 130'dan fazla enerji tasarrufu cihazı kurdu. 2023'ün 1. çeyreğinde, filomuz için IMO limitlerinin %50'den fazla altında, tarihimizdeki en düşük karbon seviyesini bildirdik. Karbonsuzlaştırma çabalarımız bu başarı ile bitmiyor - şimdi daha gelişmiş teknolojileri kullanmaya başlamanın zamanı geldi. Fluidic air lubrication teknolojisinin, bizim için doğal olarak bir sonraki adım olduğuna inanıyoruz ve karbon seviyemizi daha da azaltmak için OceanGlide sistemini kullanmayı dört gözle bekliyoruz ", diyor Odfjell Teknoloji Başkan Yardımcısı Erik Hjortland.

Fludidic teknolojisine dayalı air lubrication gücünden yararlanma

Alfa Laval OceanGlide'ın en önemli avantajlarından biri, salınım bantları aracılığıyla güç tüketimini düzenleme yeteneğidir. OceanGlide, geminin düz omurgasında, her biri kabarcıklar üreten kendi fluidic şeridine sahip ve su direncini azaltan bölümler oluşturmak için fluidic teknolojiyi kullanır. Her şeridin biribirinden bağımsız olarak kumanda edilmesi, optimum verimlilik, maksimum kapsama alanı ve daha düşük kompresör gücü sağlamak için daha kontrollü ve akıcı bir hava kabarcığı akışı sağlar.

"Şeritlerin, düzenlenebilen bir hava kabarcığı akışı için bölümlere ayrılması, OceanGlide sisteminin ayırt edici bir özelliğidir. Bu kurulum, güç tüketiminin hassas bir şekilde kontrol edilmesine ve optimizasyonuna olanak tanıyor ve kimyasal tankerlerimiz üzerindeki enerji tasarrufu etkisini belgelemeyi dört gözle bekliyoruz "diyor Erik.

OceanGlide akışkan air lubrication sisteminin kabarcık üretmedeki yüksek verimliliği, yalnızca daha az sayıdaki kompresörle etkin bir hava tabakası sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu kompresörleri gemide herhangi bir yere rahatça yerleştirme avantajı da sağlar. Sistem teknenin yapısında modifikasyon veya yeniden sertifikalandırılmasını gerektirmez, bu da onu Retrofit ve Yeni İnşa projeleri için avantajlı kılar. Göze batmayan boyutta ve hareketli parça içermeyen fluidic şeritler, herhangi bir tersanede geminin altına kolaylıkla monte edilebilir.

Çevre düzenlemelerine uyumun sağlanması

Air lubrication teknolojisi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından karbon emisyonlarını azaltmada kullanaılabilecek "Yenilikçi Enerji Verimliliği Teknolojisi" olarak kabul edilmektedir. Teknoloji, Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI), Enerji Verimliliği Tasarım Endeksi (EEDI) ile uyumluluğu ve IMO'nun karbon Yoğunluğu Göstergesi (CII) gereksinimlerini karşılamak için karbon yoğunluğunun azaltılmasını destekler. Bunun yanı sıra, yenilikçi fluidic air lubrication teknolojisi CO2 emisyonlarını en aza indirir ve böylece CO2 vergisinin azaltılmasına yardımcı olur.

Alfa Laval OceanGlide akışkan air lubrication teknolojisi hakkında daha fazla bilgi için https://www.alfalaval.com.tr/oceanglide adresini ziyaret eedebilirsiniz.

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