Meteoroloji Paylaştı! Denizcilere Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından paylaştı. Marmara Denizi’nde bugünden itibaren fırtına bekleniyor.
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Marmara Denizi’nde rüzgarın bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Fırtınanın Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Gemi
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