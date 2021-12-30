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Meteoroloji Paylaştı! Denizcilere Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Paylaştı! Denizcilere Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından paylaştı. Marmara Denizi’nde bugünden itibaren fırtına bekleniyor.

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Marmara Denizi’nde rüzgarın bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Fırtınanın Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Vira Haber

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