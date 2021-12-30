Zorlu Enerji, ESG Performans Skorunu 8 Puan Yükseltti

Zorlu Enerji, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) faaliyetleriyle, bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirmede, 54 enerji şirketi arasında 4. sırada yer aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ESG performansını yükseltmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, şirket, bu yıl Vigeo Eiris tarafından yapılan değerlendirmede, performans skorunu geçen yıla göre 8 puan yükselterek 54 enerji şirketi arasında 4. sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, şirketin geliştirdiği sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre liderlik ettiğini ifade etti.

Zorlu Enerji'nin 2050'yi beklemeden 2035'lerde karbon nötr bir şirket olacağına dikkati çeken Ak, şunları kaydetti:

'Şirketlerin ESG notlarını yükseltmesi için birtakım taahhütler vermesi gerekiyor. Emisyonlarımızı azaltmayla ilgili taahhütlerimizi verdiğimiz için değerlendirme ajansları bizi izliyor ve bu noktada önemli olan bu taahhütleri yerine getirmek. Şu an bu konuda tüm sistemlerimiz şeffaf ve çıktılarımız tüm paydaşlarımıza açık. ESG notunuzla 60'ın üzerine çıktığınız zaman, gelişmekte olan bir ülkede çok iyi durumdasınız demektir. 2021 yılında ESG risk değerlendirme alanında uzman Vigeo Eiris tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 57 performans notu alarak, dünyada 54 enerji şirketi içinde dördüncü sırada değerlendirilmiş olduk. Şeffaf ve etik iş yapma anlayışımız ve entegre bakış açımızla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek yeni fırsatlar ile pozitif etki yaratma hedefiyle çalışıyoruz.'