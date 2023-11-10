İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Meteorolojiden Denizler İçin Fırtına Uyarısı
Meteorolojiden Denizler İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden Denizler İçin Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

A+A-

Batı Karadeniz, Marmara ve kuzey Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Marmara'da ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.