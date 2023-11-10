Tamer Kıran'dan 10 Kasım Mesajı

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde yad ediyoruz.

Dost düşman tüm milletlerin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık hayatını, ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma hedefine adamıştır.

Bizler de “Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti’ni miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini kendimize kılavuz edinerek, bu eşsiz ülkenin her geçen gün daha da gelişmesi, ilerlemesi için elimizden gelen gayreti göstermeli, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımalıyız.

Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” direktifi doğrultusunda, Cumhuriyetimizin İkinci Asrında da daha büyük başarılara imza atmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

Sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber