Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusu, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğulu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın cuma gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de güney ve güneydoğulu yönlerden esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, kuvvetli fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, cuma günü sabah saatlerinde ise güneyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vira Haber