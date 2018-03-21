KRI Arun adlı ikmal gemisi hizmet dışı bırakıldı
Endonezya Donanmasına ait KRI Arun adlı ikmal gemisi hastane gemisi KRI Dr Soeharso'nu kurtarma operasyonunda yan yattı. Gemi hizmet dışı bırakıldı.
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Endonezya Donanması’nın Rover Sınıfı ikmal gemisi KRI Arun (903), başarısız bir ikmal operasyonunun ardından sancak tarafına doğru eğilmesi sonucunda hizmet dışına alındı.
19 Mart'ta meydana gelen olay, çok amaçlı hastane gemisi KRI Dr Soeharso'nun (990) ikmali sırasında meydana geldi. Gemi, hasar tespiti yapılması için geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.
Vira Haber
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