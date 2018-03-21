Kaplumbağa 'Zeytin' denizle buluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle 'Zeytin' adı verilen kaplumbağanın 5 ay sonra denizle buluşma anı kameralara yansıdı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Samandağ sahilinin deniz kaplumbağaları için önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu söyledi. Altuğ, "Bölgemizde deniz kaplumbağalarına yönelik koruma, ilk yardım ve tedavi faaliyetleri etkin bir şekilde sürmektedir. Bu amaçla 2010 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde 'Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DEKİYM) kurduk. 2015 yılında ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde üniversite kampus yerleşkesinde Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurduk. Bu merkezlerde hastane konforunda ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Chelonia mydas ve Caretta carettalar nesli tehlikede olan ve korunmakta olan türlerdir. Fakat üreme sezonlarında ve yaz aylarında balıkçılık faaliyetlerine bağlı yaralanmalar sık görülmektedir. Özellikle olta hasarı ve kafa travmalarına bağlı olarak birçok deniz kaplumbağasının Akdeniz'de yaralanarak öldükleri ve kıyıya vurduğu görülmektedir" dedi.

'ZEYTİN' ADI VERİLDİ

Prof. Dr. Altuğ, yaralı kaplumbağaya Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatması için 'Zeytin' adını verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2017 yılında merkeze 2'si ölü olmak üzere toplam 16 deniz kaplumbağası getirildi. Tedavisi yapılan 14 kaplumbağadan 4'ü Chelonia mydas, 12'si Caretta caretta türüydü. Yaralı deniz kaplumbağalarına nesil devamlılığında katkıda bulunmak için ilk yardım tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yapıyoruz. Bugün denize baktığımız ve 'Zeytin' adını verdiğimiz Chelonia mydas türü deniz kaplumbağamız ile birlikte 2017 yılında gelen 7 deniz kaplumbağasını özgürlüğüne kavuşturduk. Zeytin barışın sembolüdür ve Zeytin Dalı operasyonumuza, kahraman ordumuza ve Mehmetçiğe destek amacıyla Afrin zaferinden önce bu ismi verdik. Afrin zaferi ile bu isim daha da bir anlam kazandı. Denize bıraktığımız kaplumbağaların 5'inde kafa ve karapakst travması, ikisinde ise yüzgeç ve özefagusta olta vardı. Cerrahi müdahale ve tedavilerini yaptık sağlıklarına kavuştular. Zeytin ilk geldiğinde yüzgeçlerinden biri kopmak üzereydi. Yaklaşık 5 aylık tedavi sonucunda iyileşti ve bugün özgürlüğüne kavuştu. Deniz kaplumbağaları 20-30 yılda erişkinliğe ulaşıyor. Zeytin genç bir kaplumbağa, 1 kilo ağırlığındadır. Merkezimizde halen 1 adet Caretta caretta'nın tedavisi devam etmektedir."

Yapılan konuşmanın ardından tedavisi tamamlanan 'Zeytin', Çevlik sahilinde denize bırakıldı. Tedaviyi yapan ekip ellerindeki zeytin dallarıyla kaplumbağayı denize uğurladı.

Vira Haber