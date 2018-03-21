GMO Olağan Genel Kurul Toplantısı, PRÜ'de yapılacak

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu Toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 10'da Piri Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Mesleki sorunların, dünya ve ülkemizdeki gelişmelerin mesleki ve oda üzerindeki etkilerinin tartışılacağı, üretim ve yönetme anlayışı ile yeni dönemde neler yapılacağının konuşulacağı TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 46. Genel Kurulu 24 Mart Cumartesi günü saat 10'da başlayacak.

Piri Reis Üniversitesi'nde düzenlenecek olan toplantı 17.00'da sona erecek. Toplantı'da; 46. Dönem Çalışma Programı önerilerinin görüşülmesi, Oda Yönetim, Denetleme Ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üye Adaylarının belirlenmesi, TMMOB Organları ve TMMOB Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Delege Adaylarının belirlenmesi ve duyurulması gerçekleştirilecek.

Vira Haber