Meteoroloji'den İstanbul İçin Fırtına Uyarısı!
İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiği için yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
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Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da kuvvetli yağış bekleniyor.
Metoroloji’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyardı.
Açıklamanın detayında İstanbul’da beklenen yağışın metrekareye 15-40 kg bir yağış beklendiği açıklandı.
Vira Haber
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Etiketler : Meteorloji, Hava Durumu, İstanbul
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