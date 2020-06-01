Kamu Bankaları Yeni Kredi Paketlerini Açıkladı

Koronavirüs sonrası normalleşme süreciyle ilgili geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomi paketinin detayları belli oldu.

KONUT KREDİSİNDE 12 AY GERİ ÖDEME YOK

Kamu bankalarından yapılan açıklamada konut desteği dahilinde sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay geri ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle konut kredisi verilecek.

İKİNCİ EL OTOMOBİLLER İÇİN KOLAYLIK

İkinci el otomobiller için de müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Ayrıca yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır araç veya ticari araç alacak müşterilere aylık 0,49-0,69 faiz oranıyla taşıt kredisi verilecek.

Yerli üretimde bulunan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar düzenlenerek, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi miktarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman sağlanacak.

TATİLE GİTMEK İSTEYENLERE FIRSAT

Turizmi teşvik için seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Vira Haber