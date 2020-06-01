Uçuşlar Ne Zaman Başlayacak? Beklenen Açıklama Geldi

Türkiye’de kafeler, restoranlar dahil birçok işletme kapılarını bugün açtı ve seyahat yasağı da tüm illerde sonlandırılmış oldu. 1 Haziran itibariyle de iç hat uçuşları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dış hat uçuşların ne zaman başlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatlarda 10 Haziran’a kadar uzatıldığını söylemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, Cumhurbaşkanı öncülüğünde yurtdışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerin ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe, koronavirüs verilerinin seyri sonrası Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ile karar verilmesi tahmin ediliyor.

Vira Haber