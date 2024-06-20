Metin Düzgit, ICS Başkan Yardımcılığına Seçildi

Dünya deniz ticaret filosunun %80'inden fazlasını temsil eden ve yaklaşık 40 ülkeden üyeleri olan Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), 14 Haziran'da Kanada’nın Montreal kentinde Yönetim Kurulu ve Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye'den Meclis Üyesi Metin Düzgit katıldı ve Emanuele Grimaldi'nin başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak seçildi.

Merkezi Londra'da bulunan bu uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde (IMO) danışma organı olarak görev yapmaktadır.

Vira Haber