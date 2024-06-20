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Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaşı Sahil Güvenlik Tahliye Etti

Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaşı Sahil Güvenlik Tahliye Etti

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Fethiye açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaş bota alınarak bottaki 112 ekibi tedavisi gerçekleştirildi.

 

Vira Haber 

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