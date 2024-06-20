Özel Teknede Rahatsızlanan Vatandaşı Sahil Güvenlik Tahliye Etti
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Fethiye açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaş bota alınarak bottaki 112 ekibi tedavisi gerçekleştirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, Fethiye, Düzensiz Göçmen
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