Metin Kalkavan basınla buluşuyor

8 Nisan’da yapılacak Deniz Ticaret Odası (DTO) Olağan Genel Kurulu için yeniden başkanlık için aday olan mevcut başkan Metin Kalkavan 23 Mart Cuma günü saat 14.45’de Deniz Ticaret Odası’nın Fındıklı’daki merkez binasında basınla buluşacak.

DTO seçimleri için geri sayım başladı. Denizcilerin ana gündemi de seçim. 8 Nisan’da yapılacak seçimlerde biri mevcut başkan Metin Kalkavan olmak üzere 2 aday yarışacak. Centilmence bir yarışın olacağı seçimler için konuşan Metin Kalkavan sektörün her zaman birlik olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Cuma günü sektörel ve ulusal basının her türlü sorusunu yanıtlayacak olan Kalkavan, ülke olarak son yıllarda çok büyük ve sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirterek ‘’Ülke olarak çok zor zamanlardan geçtik ancak dimdik ayaktayız’ diyerek birlik ve beraberliğin her zaman önemli olduğunu bunun Deniz Ticaret Odası’nda da böyle olması gerektiğinin altını çizdi.

Kalkavan seçimlerin ardından 9 Nisan sabahı kim seçilirse seçilsin aynı özveriyle çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Vira Haber