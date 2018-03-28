Sewol kazasıyla ilgili belgede tahrifat suçlaması

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin 4 yardımcısı, 2014'de meydana gelen feribot kazası hakkında devlet başkanına yapılan bilgilendirmenin zamanını değiştirmekle suçlandı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı, Park'ın eski özel kalemi Kim Ki-choon'u, belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma, Ulusal Güvenlik Dairesinin iki eski başkanı Kim Jang-soo ile Kim Kwan-jin'i kamu belgelerinde tahrifat ve sözcü Yoon Jeon-choo'yu yalan beyanla suçladı.

Savcılık, Park'ın ofisinin, kaza sırasında nerede olduğunu gizlemek için eski Devlet Başkanı'na bilgi verilme zamanını belgelerde yarım saat ileri çektiğini iddia ediyor.

Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju Adası'na giden yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki Sewol feribotu, 16 Nisan 2014'de, Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla soğuk sulara gömülmüştü. Kaptan ve mürettebatın terk ettiği feribotta bulunan 325'i lise öğrencisi 476 kişiden sadece 172'si kurtulmuştu.

Kazanın ardından başlatılan ve aylar süren arama çalışmalarında 295 kişinin cesedi bulunmuştu. Arama çalışmaları sırasında iki dalgıç da yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından feribotun kaptanıyla gemi mürettebatından 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gemi personeli, yolcuların tahliyesini geciktirmek ve batan feribottan kaçarak yolcuları yüzüstü bırakmakla suçlanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı. Geminin kaptanı 36 yıl hapse mahkum edilmişti. Geminin, aşırı yüklenme, deneyimsiz mürettebatın dümene geçmesi ve yetersiz denetimler nedeniyle battığı ileri sürülmüştü.

Park yönetimi de olayı kötü idare ettiği eleştirilerine maruz kalmıştı.

Vira Haber