Akkuyu'nun hisse satışına erteleme

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 49'luk hisse satışının bu yıl içinde gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yüzde 49'luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019'da gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Akkuyu NGS'nin söz konusu hisselerin satışıyla sadece Türkiye'den yatırımcıların ilgilenmediğini, farklı ülkelerden yatırımcıların da satışı takip ettiğini kaydeden Lihaçev, "Santralin yüzde 49'luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019'da gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin ilk anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip santral 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023'e kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49’luk hissenin yabancı yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor.

Vira Haber