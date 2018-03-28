Türk Donanması Odesa limanını ziyaret edecek

Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı kapsamında Türk savaş gemilerinin Odesa Limanı'nı ziyaret edeceği ve Ukrayna donanması ile ortak tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Deniz Yıldızı-2018 Tatbikatı, Türkiye’nin Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurların katılımıyla 26 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Denizi ve Karadeniz’de gerçekleştiriliyor.

Kiev’in Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın her yıl düzenli olarak icra ettiği bahse konu olan tatbikatın amacının; katılan birlik ve komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekât imkân ve kabiliyetlerini geliştirmek, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve aynı zamanda Karadeniz’de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Söz konusu tatbikata iştirak edecek olan TCG SALİHREİS (F-246) ve TCG BÜYÜKADA (F-512) fırkateynleri, 30 Mart-02 Nisan 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın Odesa Limanı'nı ziyaret edecek. Ayrıca liman ziyareti kapsamında; Ukrayna Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimi eğitimleri yapılacak. Bunun yanı sıra gemi komutanları tarafından Ukrayna valisi makamında ziyaret edilecek.

Öte yandan Odesa Limanında, TCG SALİHREİS (F-246) ve TCG BÜYÜKADA (F-512) fırkateynlerinin, 30 Mart-01 Nisan 2018 tarihleri arasında, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saat aralığında halkın ziyaretine açılacağı da belirtildi.

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığından daha önce tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Tatbikata iştirak edecek gemilerimiz tarafından 29 Mart-2 Nisan 2018 tarihleri arasında; Batum/Gürcistan, Novorossisk/Rusya, Odessa/Ukrayna, Köstence/Romanya, Varna/Bulgaristan limanları ile Karadeniz'deki limanlarımıza (İğneada/Kırklareli, Karadeniz Ereğli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa/Artvin) ziyaretler gerçekleştirilecektir. Liman ziyaretleri kapsamında gemilerimiz halkın ziyaretine açılacak, yurt içindeki limanlarımızda aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ile kahraman gazilerimiz gemilerimizde ağırlanacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Vira Haber