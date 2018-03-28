İMEAK DTO'da 5 yıldızlı hizmet

TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni, bugün TOBB İkiz Kuleler'de düzenlendi. İMEAK DTO İzmir ve Antalya şubeleri, Kalite Sertifikaları'nı aldı.

TOBB Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete'nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Törende İMEAK DTO İzmir ve Antalya şubeleri Kalite Sertifikaları'nı alırken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Şubesi'nin de sertifikası yenilendi. Törene İMEAK DTO adına İMEAK DTO Genel Sekreteri Murat Tuncer, DTO Antalya Şubesi Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu ve DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.

2002 yılının 1. döneminde Akredite Oda statüsü kazanarak “5 Yıldızlı Hizmet” yarışına başlayan ilk 10 Odadan biri olan İMEAK DTO, son Akreditasyon Denetimi'nin puanına göre Akreditasyon Sertifikası'nı yine “A/Mükemmel” seviyede yeniledi.

İMEAK DTO Yönetimi'nin “Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi”, “Üye İlişkileri ve Üyelere Sunulan Hizmetlerinin Geliştirilmesi” ve “Denizcilik Sektörünün Geliştirilmesine Öncü Olunması” stratejik amaçları doğrultusunda, sahip olduğu yetkinlikler ve sunduğu hizmetler “A/Mükemmel” seviye Akreditasyon Sertifikası ile belgelendi.

Kalite Sertifikaları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete tarafından takdim edildi.Sertifika törenine Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Murat Tuncer,, Kalite yöneticisi Ezgi Erdem, DTO İç Denetçisi Seli Yeleser'de katıldı.

Sertifika töreni

13. Dönem’de akredite olan 18 oda/borsa ve 2 şube ile belge yenileme denetimleri tamamlanan 96 oda/borsaya, akreditasyon sertifikaları TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle verildi.​

Tören, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini Cumartesi günü İzmir'de açıklayacağını ifade ederek, "Pazartesi gününden itibaren, düşük faizli imkanları üyelerimize kullandıracağız" şeklinde konuştu.

15 Nisan'a kadar Türkiye genelindeki oda ve borsa seçimlerinin yüzde 99'nun biteceğini, her dönemin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Sizin döneminizdeki başarı hikayenizden biri de bugün verilen akreditasyon çalışmalarıdır. TOBB Başkanı olduğum dönemde odalar ve borsalar birliği camiasında bir kalite ve müşteri odaklı kalite anlayışı yoktu. Biz de dünyadaki en tecrübeli olan İngiltere Odalar Birliği ile görüştük ve buraya gelip bizi eğitti. Eğitimler sayesinde biz de akreditasyon veren bir kurum haline geldik. İlk önce kendimizi disipline ettik. Sonra ülke geneline yaymaya başladık bu eğitimleri. 2002 itibariyle bir tane proje yazabilen odam yoktu benim. Dil bilen oda sayım beşti. Bugün çok şükür oda ve borsalarımız 800 milyar liralık proje yaptı."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de "Odalar ve borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçekleştirilecek. Odalarımız, borsalarımız güçlü, biz eskisinden çok daha iyi olacağız ve pozitif yansımalarını göreceğiz" dedi.

Tüfenkci, oda başkanlarının, o ilin akil insanları olduklarını ve hayırlı hizmetler yaptıklarını dile getirerek, odaların önemine değindi.

Devlet ile vatandaş arasında mesafe olmaması gerektiğini kaydeden Tüfenkci, "Bizler bu hizmetleri odalarımız, borsalarımız aracılığı ile yapıyoruz. Odalarımız olarak sizler bugüne kadar bu hizmetleri başarıyla yürüttüğünüz. Bu fuarların katılımcıları sizlerin üyeleri, ticaret odalarımız üyelerine faydalı olamayacaksa hangi alanda faydalı olacak" ifadesini kullandı.

Yapılan işlerin doğrudan istihdamı arttırmak için olduğunu belirten Tüfenkci, "Yabancı yatırımcıları teşvik etmek adına projeler hayata geçirdik. Ayrıca odalar ve borsalar sayesinde şirket kuruluşlarının tamamı ticaret sicilleri tarafından gerçekleştirilecek. Odalarımız, borsalarımız güçlü, biz eskisinden çok daha iyi olacağız ve pozitif yansımalarını göreceğiz" diye konuştu.

Vira Haber