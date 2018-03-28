Total ve ExxonMobil Meksika’da petrol arayacak

Fransız enerji şirketi Total ve Amerikan ExxonMobil, Ekim ayında yapılan bir Meksika hidrokarbon ihalesinde aldıkları Etzil adını verdikleri alandaki 2. blokta ilk ultra derin deniz sondaj kuyusu açma çalışmalarına başlıyor.

Total ve ExxonMobil, Etzil’in 2.7 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbona sahip olma olasılığını yüzde 50 olarak tahmin ediyor.

Total Meksika Hidrokarbon Komisyonu’na iki ayrı çalışma programı sundu. İlki sadece 7000 metre derinlikli Etzil 1 kuyusu açmak ve ikincisi de 2020 yılına kadar Etzil 1 ve bir kuyu daha açarak 4900 metreye inmek.

MEKSİKA 2025 ÖNCESİ PETROL ÜRETİMİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Öte yandan Meksika'nın petrol üretiminde 2025'ten önce büyük değişiklik beklenmiyor. Meksika Enerji Bakan Yardımcısı Aldo Flores, hükümet olarak 2025'ten önce petrol üretiminde ciddi bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Flores yaptığı açıklamada, "Üretimin 2025'e kadar şu anda gördüğümüz gibi devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu. Meksika hali hazırda günde 1,9 milyon varil ham petrol üretiyor.

Vira Haber