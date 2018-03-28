Deniz Liman Şube Körfez’e taşınıyor

Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ortak bir çalışmayla, denizde yaşanan olaylara anında müdahale etmek üzere Deniz Polisi’ne iskele ve konaklama yeri yapılıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Derince’de bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Körfez’e geliyor. Körfez Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda inşaat çalışması başlatıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik sahilinde Fener Gölü’nün yan tarafından tahsis edilen alana, Deniz Liman Şube Müdürlüğü taşınıyor. Derince’de bugüne kadar hizmet gösteren Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün bundan sonra Körfez’de hizmet vereceği bina için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci de katıldı.

Törende ayrıca; Emniyet Müdür Yardımcısı Yıldırım Güler, Deniz Liman Şube Müdürü Fuat Kubilay, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, AK Parti Körfez İlçe Başkan Vekili Yusuf Eryarsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve belediye meclis üyeleri de yer aldı. Temel atma töreni öncesinde kurban kesildi, dualar edildi.

GENİŞ HİZMET ALANI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve beraberindeki heyeti yemekte ağırladı. Başkan Baran, yemekte ayrıca Denizci’ye şiir kitabı hediye etti. Hudut Kapısı Amirliği ve Su Altı Grup Amirliğini bünyesinde bulunduran Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün inşaat ve tesis çalışmalarının tamamlanması sonrasında taşınma işlemlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Vira Haber