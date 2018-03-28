Dalyan Kanalı'nın "Gerdanlıkları" suyla buluşuyor

Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi, İngiliz "The Times" dergisince 2008 yılında İztuzu Kumsalı, Kaya Mezarları ve Kaunos Antik Kenti, Dalyan Kanalı, çamur banyoları ile birlikte "Avrupa'nın En İyi Korunan Açık Alanı" olarak tescillendi.

Dalyan Kanalı'nda faaliyet gösteren tur teknelerinin bakımı, tekne çekek yerinde yapılıyor. Karaya çıkartılan teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları işçiler tarafından titizlikle yürütülüyor. Uzun süren uğraşların ardından turistik geziler için bakımları tamamlanan tekneler, traktörlerle taşınarak Dalyan Kanalı'nda suya indiriliyor.

Dalyan Kanalı, göl ile denizi bağlayan yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda doğal bir kanal olarak turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Köyceğiz Gölü'nde İztuzu sahilinden denize gidenler için tekneyle sazlıkların arasından yolculuk yapmak, yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi tercih nedenleri arasında.

Kanalın kenarında tepedeki kral mezarları, coğrafik zenginliğin yanı sıra, tarihi eserlere meraklı olanları hayran bırakıyor. Biyolojik çeşitliliğin fazlalığıyla bir sulak alan ve kuş cenneti niteliğindeki bölge, deniz tarafındaki İztuzu plajları, nesli tehlikede altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının üreme alanı olması nedeniyle eşi bulunmaz bir ayrıcalığa sahip. Dalyan ve çevresindeki çamur banyoları ise sağlık turizmine hitap ediyor.

Dalyan Özel Yemekli Tekne Kooperatifi Başkanı Mahmut Kıydan, 2018 turizm sezonunda misafirlere en iyi hizmeti verebilmek adına tekneleri en iyi şekilde sezona hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Teknelerin Dalyan'da konaklayan müşterilere hizmet verdiğini belirten Kıydan, "Koylara günlük yemekli turlar yapıyoruz. Kooperatifimizde 28 teknemiz var. Bizim teknelerimiz Dalyan standartlarının üzerinde." dedi.

Kıydan, teknelerin çoğunun suya indiğini, nisanın ilk haftasında turların yoğun olarak başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını anlatan Kıydan, "Sezonun herkese hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah herkesin umduğundan daha iyi olur. Amacımız Dalyan'a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağılayarak daha sonraki yıllarda tekrar gelmelerini sağlamak." bilgisini verdi.

500 tekne hizmet veriyor

Dalyan'da yaklaşık 30 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan da Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini ifade etti.

Geçen sezonun ardından yıpranan teknelerin bakıma alındığına işaret eden Akdoğan, sezon öncesinde teknelerini karaya çektiklerini, bakım onarımlarını yaptırdıklarını anlattı.

Her yıl teknelerin dış aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımlarının da yapıldığını vurgulayan Akdoğan, "Çevreye zarar vermemek için motorlarla ilgili bütün yenilikleri teknelerimizde uyguluyoruz. Eğer fazla bir yıpranma yoksa bir teknenin ortalama bakım maliyeti 3 ile 4 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Akdoğan, bu turizm sezonundan ümitli olduklarını, Dalyan'ı her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, bunların büyük bölümünün Dalyan Kanalı'nda teknelerle gezdiğini dile getirdi.

Bodrum ilçesinde kaptanlık yapan Derya Bilen de yeni sezon öncesi teknelerin bakımlarının yapıldığını ve bunların suya indirilmeye başladığını aktararak misafirleri Muğla'ya davet etti.

Dalyan'da teknecilik yapan Adem Aslan, tekneleri sezona hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknemizin boyasını yapıp suya indireceğiz. Birçok tekne suya inmiş durumda. Biz de teknemizi suya indirip hizmet vermeye devam edeceğiz. Turizmden memnunuz. Tüm müşterilerimizi Dalyan'a bekleriz."

Tekne imalatçısı Hamit Güçlü ise teknelerin 1 Nisan'dan itibaren tamamen denize ineceğini belirterek, sezondan umutlu olduklarını ifade etti.

Ahşap yığma teknelerin denizde yüzmesini sağlayan "kalafat" ustası Mehmet Güngör de tekneleri sezona hazırladıklarını dile getirdi.

Vira Haber