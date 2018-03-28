Hindistan ve Myanmar’dan ortak deniz tatbikatı

Hindistan ve Myanmar, ilk kez ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştiriyor. 25 Mart'ta başlayan IMNEX-18, iki ülkenin donanmaları arasında iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bengal Körfezi'nde düzenlenen ve dokuz gün sürecek olan IMNEX-18 tatbikatı iki aşamadan oluşuyor. Beş gün sürecek ilk aşama, Visakhapatnam Limanı'nda yürütülecek. Tatbikata katılan platformlar, daha sonra dört gün sürecek ikinci aşama için denize açılacak ve bir dizi kompleks manevra ve test atışı gerçekleştirecek.

Vira Haber