Hindistan ve Myanmar’dan ortak deniz tatbikatı
Hindistan ve Myanmar tarihinde ilk kez ortak tatbikat yapıyor. Tatbikat Bengal Körfezi'nde düzenleniyor ve dokuz gün sürecek.
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Hindistan ve Myanmar, ilk kez ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştiriyor. 25 Mart'ta başlayan IMNEX-18, iki ülkenin donanmaları arasında iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor.
Bengal Körfezi'nde düzenlenen ve dokuz gün sürecek olan IMNEX-18 tatbikatı iki aşamadan oluşuyor. Beş gün sürecek ilk aşama, Visakhapatnam Limanı'nda yürütülecek. Tatbikata katılan platformlar, daha sonra dört gün sürecek ikinci aşama için denize açılacak ve bir dizi kompleks manevra ve test atışı gerçekleştirecek.
Vira Haber
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Etiketler : Hindistan, Myanmar, deniz tatbikatı, donanma, bengal körfezi, Visakhapatnam Limanı
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