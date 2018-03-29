Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak tatbikat

Atina’dan, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak bir hamle daha. Geldi. 12 Adalar’da ‘Kundakçı’ adı verilen tatbikat başlatıldı. Tatbikata Osmanlı gemilerini yakan Yunan askerlerinin lakabının verilmesi, Yunanistan ‘ayar istiyor’ yorumlarına neden oldu.

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de KKTC çevresi de dahil olmak üzere doğalgaz aramaları için oldu bitti yaratmak için provokatif girişimlerine bir yenisini ekledi. Yunan Deniz Kuvvetleri, 12 Adalar’da “Pirpolitis” adı altında ani müdahale tatbikatlarına başladı.

İŞGAL EDİLMİŞ ADA

Pirpolitis (kundakçı), 1821 yılında çıkan isyanda Osmanlı donanmasına ait gemileri ateşe veren Yunan askerlerine verilen isim olarak da biliniyor. Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de provokatif eylemlerine bir yenisini ekledi. Yunan basınına yansıyan ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tweet ile duyurduğu tatbikata hava ve kara unsurları da katıldı. 12 Adalar bölgesinde başlatılan tatbikata “işgal edilmiş” bir adanın önce havaalanından başlayarak tamamının kurtarılması senaryosu uygulanıyor.

Tatbikat adı; 1821 yılında Osmanlı donanma gemilerini ateş kayıklarıyla yakan Yunan askerlerine verilen pirpolitis (kundakçı) isminden esinlenerek konulmuş.

Savunma Bakanı Panos Kammenos, tatbikatı sosyal medya hesabından duyurdu.

Vira Haber