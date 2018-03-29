Snapchat hesabı karşılığında inanılmaz teklif

ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan Darian Lipscomb, şirket yetkilileri kapısına gelip @CarnivalCruise hesabını kendisinden istediklerinde çok şaşırdı. Şirket, hesap karşılığında Lipscomb’a ailesiyle birlikte İspanya’ya bedava bir gemi tatili önerdi.

Teklifi kabul eden ve 6 yıl önce açtığı hesabı şirkete devreden genç, ailesiyle birlikte 31 Mart’ta İspanya’nın Barcelona kentine uçup, şirketin en yeni gemisi Carnival Horizon’da tatile çıkacak.

Şirket, Darian ve ailesine gezi boyunca başka sürprizler de yapılacağını söylerken, söz konusu tatil fiyatının 5 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Vira Haber