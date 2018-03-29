Antalya DTO'nun hizmeti TOBB tarafından ödüllendirildi

TOBB tarafından 13. Dönemde akredite olan aralarında Antalya Deniz Ticaret Odası'nın da bulunduğu 18 oda ve borsa ile 2 İMEAK DTO Şubesine, belge yenileme denetimleri tamamlanarak Akretidasyon Sertifika Belgeleri Ankara'da TOBB İkiz Kule Salonunda düzenlenen törenle verildi.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Vekili Halim Mete, çok sayıda bakanlık yetkilileri ile oda ve borsaların başkan ve yöneticileri de katıldı.

Antalya DTO'nun Akreditasyon Sertifika Belgesi Gümrük ve Tekel Bakanı Bülent Tüfenkçi ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Başkan İnanç Kendiroğlu ve oda yöneticilerine törenle verildi.

BAKAN TÜFENKÇİ VE HİSARCIKLIOĞLU'NA PLAKET

Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kendiroğlu da Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Türk Bayraklı plaket takdim etti.

Üyelerine verdikleri kaliteli hizmet nedeniyle TOBB tarafından 5 yıldızlı Hizmet Kalite belgesi verildiğini belirten Kendiroğlu, gösterdikleri anlayış ve hizmet kalitesi nedeniyle çalışanlarına teşekkür etti. Kendiroğlu, Akreditasyon Sertifika Belgesi verilmesi nedeniyle duyduğu sevinci yine oda çalışanları ve üyeleriyle birlikte paylaştı.

Vira Haber