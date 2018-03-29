DTO İzmir Şubesi’nin gurur günü

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin üyelerine verdiği kaliteli hizmet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından akreditasyon sertifikası ile tescillendi. İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TOBB Akreditasyon Sertifikası’nı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete’nin elinden aldı.

Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen “13. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni”nde İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Mihri Çelik, Argun Gündüç ve Kenan Yalavaç, Şube Müdürü Halil Hatipoğlu, Akreditasyon Sorumlusu Utku Birkan da hazır bulundu.

“BU GURUR 830 ÜYEMİZİN”

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TOBB Akreditasyon Sertifikası’nı almanın onurunu yaşadıklarını belirterek, “Artık 5 yıldızlı Şube olduk. Bu gurur sadece Yönetim Kurulumuzun, Meclis Üyelerimizin değil, en kaliteli hizmeti vermeye çalıştığımız 830 üyemizin. Bundan sonra çalışmalarımıza, kurumsallığı ve hizmet kalitesi TOBB tarafından tescil edilmiş bir Şube olarak devam edeceğiz. Üyelerimize 5 yıldızlı hizmet vereceğiz. Bize bu süreçte destek veren herkese ve denizcilik sektöründeki paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber