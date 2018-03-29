Romanya'da nükleer santralde kaza

Romanya'daki bir nükleer santralde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle reaktörün faaliyeti durdurulduğu bildirildi.

Romanya'da devlete ait nükleer enerji santrali Nuclearelectrica, 2. Kısım reaktör bağlantısının, elektrik sistemindeki bir arızadan sonra otomatik olarak enerji şebekesinden koptuğunu açıkladı.

Reuters'ın bildiridiğine göre 25 Mart'ta pompalama motorunun bir parçasını değiştirmek için reaktörün üretim kapasitesini yarıya indirerek işlem sonrası tekrar tam kapasiteye çıkartan Nuclearelectrica şirketi, "25 Mart'ta yapılan işlem ile bugün yaşanan olay arasında bir bağlantı yok." açıklamasında bulundu. Romanya'nın güneydoğusundaki Cernavoda kentinde 706 megawattlık iki adet reaktörü bulunan şirket, ülkenin enerji ihtiyacının neredeyse yarısını sağlıyor.

Vira Haber