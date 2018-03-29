İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Romanya'da nükleer santralde kaza
Romanya'da nükleer santralde kaza

Romanya'da nükleer santralde kaza

Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan bir kazanın ardından reaktörlerden birinin durduğu öğrenildi.

A+A-

Romanya'daki bir nükleer santralde kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle reaktörün faaliyeti durdurulduğu bildirildi.

Romanya'da devlete ait nükleer enerji santrali Nuclearelectrica, 2. Kısım reaktör bağlantısının, elektrik sistemindeki bir arızadan sonra otomatik olarak enerji şebekesinden koptuğunu açıkladı.

Reuters'ın bildiridiğine göre 25 Mart'ta pompalama motorunun bir parçasını değiştirmek için reaktörün üretim kapasitesini yarıya indirerek işlem sonrası tekrar tam kapasiteye çıkartan Nuclearelectrica şirketi, "25 Mart'ta yapılan işlem ile bugün yaşanan olay arasında bir bağlantı yok." açıklamasında bulundu. Romanya'nın güneydoğusundaki Cernavoda kentinde 706 megawattlık iki adet reaktörü bulunan şirket, ülkenin enerji ihtiyacının neredeyse yarısını sağlıyor.

Vira Haber

 

Bu haber toplam 99 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.