MGK'da Doğu Akdeniz Vurgusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Doğu Akdeniz meselesine dikkat çekildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terör örgütleri, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan’da yaşanan sorunlar başlıkları ele alındı.
Doğu Akdenizle ilgili kararlığın devam edileceğine vurgu yapılan MGK sonrası açıklamada, Kıbrıs'a da değinildi.
Kıbrıs Türklerinin mevcudiyeti ve haklarının görmezden gelen ülkelerin, barışı ve istikrarı bozacak girişimlerine müsade edilmeyeceğinin altı çizildi.
Doğu Akdeniz’de uluslararası hukukun getirdiği hak ve menfaatlerin korunması konusunda kati kararlılık vurgulandı.
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Etiketler : Doğu Akdeniz, Kıbrıs
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