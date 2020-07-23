Yat Sektörü, Uluslararası Boat Show Tuzla’da Denize İnmeye Hazırlanıyor

Yat sektöründe yerli üretim 2020’nin ilk 6 ayında %12 oranında artış gösterdi. Yat üreticileri, pandemi döneminde sipariş rekoru kırarken, Türkiye’nin deniz üzerinde, açık havada düzenlenen tek ve en büyük fuarı olan Uluslararası Boat Show Tuzla deniz fuarı 03-11 ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Açık havada, denizde olmanın avantajının yanı sıra uluslararası Boat Show Tuzla deniz fuarı için hijyen ve güvenlik önlemleri, uluslararası kuruluşların denetiminde üst düzeyde alınacak.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 03-11 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina’da denizcilik sektörünün açık havada, deniz üzerinde en büyük buluşması olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2021’in en özel tekne tasarımları, 2020’nin son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının Dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarında meraklıları ile buluşacak.

Bu yıl, Boat Show Tuzla Deniz Fuarına, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra, Avrupa’lıların da büyük ilgisi var. Ekim’e kadar Rusya uçuşlarının açılmasını ve Avrupa’nın riskli seyahat ülkeleri listesinden Türkiye’nin çıkarılmasını bekleyen Yat firmaları, Ekim ayında düzenlenecek Uluslararası Boat Show Tuzla fuarında geçen yıla göre %25 civarında satış artışı bekliyor. Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 03-11 Ekim tarihleri arasında, 200’ün üzerinde yerli üretim ve ithal teknenin sergileneceği, Viaport Marina’nın lüks ve konforlu ortamında, Alışveriş Merkezi, Tema Park, Aslan Park gibi eğlence merkezlerinin sunduğu çeşitlilik ve etkinliklerle, en üst düzeyde hijyen ve güven ortamında gerçekleşecek.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, 03-11 Ekim 2020 tarihleri arasında, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boyları 5 metre ile 40 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri buluşturmak için kapılarını açacak. Toplam değeri 1 Milyar TL’yi geçen ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denize tutkun olanlar ve pandemi ile birlikte hayatımıza giren sosyal mesafe – izolasyon gerektiren yeni yaşam tarzını sürdürmek isteyenler ile teknede sağlıklı yaşam düsturundan vazgeçemeyenlerin buluşacağı Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için fiyatı 65 bin TL’den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak.

Pandemi sonrası tüm dünyada ekonomi daralma yaşarken, güvenle tatil yapmanın alternatiflerini arayanlar yat sektörünün bu yıl yüzünü güldürdü. Gerek yat üreticileri, gerekse yeni izole yaşam tarzına uygun tatil için tekne sahibi olmayı düşünenleri deniz üzerinde, Viaport Marina’nın lüks ve konforlu ortamında buluşturacak olan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarına ilgi çok büyük oldu.

Türkiye’de ilk kez sergilenecek “Lansman Tekneler”, Türkiye tersanelerinde üretilen ultra lüks mega yatlar, ailelerin gözdesi katamaranlar, dünyanın en ünlü markalarının 2021 tasarımları ve ödüllü tekneler Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz’de ilk kez meraklıları ile buluşacak. Viaport Marina’nın ileri teknoloji sunan prestijli ve keyifli ortamında, gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, Akvaryum macerası, sinema ve benzeri birçok etkinliği bir arada sunan Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarını keşfetmek için ziyaretçilere bir gün yetmeyecek.

AÇIK HAVADA, DENİZ ÜZERİNDE, MAKSİMUM HİJYEN İLE ULUSLARARASI BOAT SHOW TUZLA’DA 200’ÜN ÜZERİNDE TEKNE SERGİLENECEK

Dünyanın en önemli yat üretim merkezlerinden biri olan Türkiye tersaneleri, pandemi sürecinde sosyal mesafe ve izole hayat tarzı gerekliliği nedeniyle aile tipi 16-25 metre arası teknelerin üretimine yöneldi. Denizlerde güvenle tatil yapmanın yanı sıra, doğayla iç içe olmak ve izole tatil imkanı sunan teknelere yönelik ilgi sadece Türkiye içinden değil, yurt dışından da geldi. Türk yat üreticileri, yurt dışından da birçok sipariş için ön anlaşma yapmaya başladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin (GYHİB) açıklamasına göre, yılın ilk altı ayında ihracatını en fazla artıran sektörlerin başında gelen gemi, yat ve hizmetleri sektörü, yükselişi haziranda da sürdürdü. Gemi, yat ve hizmetleri ihracatı Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artışla 88 milyon 349 bin dolara ulaştı. Sektör, haziranda ihracatını en çok artıranlar arasında yerini aldı. Birliğin yılın ilk yarısındaki ihracatı ise yüzde 1,9 artarak 501 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

HER KESEYE UYGUN TEKNELER, ULUSLARARASI BOAT SHOW TUZLA; AVANTAJLI KREDİ VE TAKSİT OLANAKLARIYLA HERKESİ DENİZDE GÜVENLİ VE SAĞLIKLI TATİLLE BULUŞTURACAK..

Fiyatları 65 bin TL ile 80 Milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda bu yıl 500 Milyon TL satış hedefleniyor. Her yıl %20 oranında büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Uluslararası Boat Show Tuzla’da sektör tek çatı altında Viaport Marina’ da bir araya gelirken; lüksü yeniden tanımlayan pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağlıyor. Herkesin çok rahat sahip olması için bazı ekonomik dengelerin göz önünde bulundurulduğu yerli tekne üreticileri, Avrupa’da 2-2,5 Milyon Euro civarında satılan aynı boyda ve özellikte tekneyi Türkiye’de 1 Milyon Euro’ya alma fırsatı sunuyor. Mega Yat üretiminde dünyada 3’üncü sırada olan Türk tersanelerinin üstün kaliteli üretilmiş tekneleri, Avrupa’nın yarı fiyatına üretebilmesi, dünyada tekne alıcılarının ilgisini Türkiye’ye yönlendiriyor.

KOMPOZİT KATAMARANLAR AİLELERİN GÖZDESİ OLURKEN, 12-20 METRE ARASI TEKNELERE DE BU YIL İLGİ BÜYÜK..

Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarlar Müdürü Emel Yılmaz, yaptığı açıklamada uygun fiyata güvenle tatil yapmak isteyenlerle tekne üreticilerini ve ithalatçıları yine güvenle Viaport Marina’da açık havada, deniz üzerinde buluşturduklarının altını çizerek şunları söyledi; “Maalesef dünya genelinde yaşanan Pandemiden dolayı sosyal yaşantılarda çok büyük değişiklik söz konusu. İzole yaşam tarzı, uzunca bir süre hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Bu süreç, tekne sektörünü çok olumlu yönde etkiledi. Yat siparişlerinde aile tipi dediğimiz 12-25 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı bir artış var” dedi.

Bu yıl kompozit katamaranlar kalabalık aileler için kullanışlı olması nedeniyle pandemi döneminde en çok ilgi gören yat tiplerinden biri olduğunu söyleyen Emel Yılmaz; “ Katamaranlar bir süredir Türkiye’de zaten yükselişteydi ama Pandemi ile birlikte her ailenin kullanabileceği bir daire konseptinde olan Katamaranlar en fazla talep gören tekneler arasında birinci sıraya yükseldi. Tekneye uzak ama eve alışkın insanların deniz üzerindeki konforunu sağlayan Katamaranlar, bütçesi kısıtlı olanlar içinde çok iyi bir seçenek oluyor. Motor yatlarda ise, 24 metre üstü mega yatlara ilgi çok fazla. Türkiye’de de insanlar, yılın 12 ayı, en azından hafta sonlarını yaz-kış teknede deniz üzerinde güvenle ve izole yaşam tarzına uygun şekilde sosyalleşerek geçirmek için lüks yatları tercih ediyor " dedi.

Uluslararası Boat Show Tuzla Deniz Fuarı; üstün performanslı, şık dekorasyonlu dünyaca ünlü mega yat, motor yat ve yelkenlileri bir araya getirirken, İthal ve yerli üretim mega yat, yelkenli, motor yat markaları, tekne imalatı ekipmanları, her türlü tekne aksesuarları, şişme bot, iç ve dıştan takma motor markaları, yelken kulüpleri, su sporları malzeme ve ekipmanları, eğitim kurumları, charter ve broker firmaları, marinalar, konsepte uygun giysi marka ve üreticileri, sektörün ileri gelen kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

RAKAMLARLA BOAT SHOW TUZLA DENİZ FUARI

Fuar Alanı Viaport Marina, Tuzla Sergilenecek Ürünler Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, deniz ekipmanlari, charter firmalari, broker firmalar, deniz motosikleti,motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünleri.. Tarih 03 – 11 Ekim 2020 Saatler 10:00 – 18:00 Beklenen Ziyaretçi 50.000 + Katılımcı Firma Adedi 200 + Sergilenecek Tekne Adedi 200 + Sergilenecek Marka Adedi 400 +

Vira Haber