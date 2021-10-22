Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Marmara’da çıkarılan midyenin yüzde 10’unu doğal ortamına bırakma şartı getireceklerini açıklayarak “deniz vergisi gibi” dedi. Atalay, TBMM Müsilaj Komisyonu’nda şunları söyledi:

126 İSTİLACI TÜR: Marmara’da yabancı tür sayısı 600’e ulaştı. 507 bitki türü, 36 deniz kuşu, 249 balık türü, iki sürüngen türü, altı memeli, mercan resifleri olmak üzere yaklaşık 3 bin farklı tür yaşıyor. 2005’te yabancı tür sayısı 48 iken 2011’de 68’e çıktı, 2020’de de 126 yabancı istilacı tür görüldü.

MİDYE VERGİSİ: Kaçak midye avcılığını tamamen bitirmek mümkün değil. Alternatifi de TAGEM’in I-FISH Projesi. Midye tarlaları oluşturmayı hedef ola rak belirledik. Şöyle bir planımız var: Marmara’da önümüzdeki sene 45 bin ton midye yetiştirilecek, yüzde 10’unu doğal ortamlara bırakma şartı getireceğiz. Yani bir nevi denizin vergisi gibi. İlk adım Çanakkale’de olacak. ‘Midye çiftliği kurmaya izin veririz ama önce kuluçkahanesini kuracaksınız’ dedik. Teşvik de veriyoruz.

BALIKÇI ANKETİ: Müsilaja yönelik anket çalışması yaptık; yedi ilde, 90 yerleşim biriminde, 266 balıkçıyla görüştük. 6 metreden küçük teknelerin 365 günün sadece 86 gününde çalışabildiğini fark ettik, 12 metreye kadar olan tekneler 103 gün çalışabildi. Yaklaşık 4 bin 799 tekne var Marmara’da, 22 bin 200 kişi çalışıyor. Marmara’da balık avcılığından geçinen yaklaşık 100 bin kişi var. “En fazla neden zarar ettiniz?” diye sorduk, tabii ki en büyük masraf 53,8’le ağlardan zarar ettiler, yakıt masrafı yüzde 40’a yakın arttı.

Midye yetiştirene ‘deniz vergisi’

ÇERNOBİLLİ AKLAMA: Midye ve balık yenilir mi, yenilmez mi? Çok net ifade ediyorum ki bugüne kadar müsilajdan kaynaklı yenilmesine engel herhangi bir unsura rastlanmadı. Her gün analiz ediyoruz. Belki Çernobil ile dönemin Bakanıyla ilişkilendirilebilir; Çernobilli çayın içilmesi gibi, hiç tereddüt etmeden ailemle birlikte gönül rahatlığıyla yiyorum. Bazı bilim insanlarımız ağır metallerden kaynaklı zehirlenmeyi sanki müsilaja bağlar gibi anlattılar; hiç alakası yoktu. Analiz ettik, insan sağlığına olumsuz etki edecek bir unsura rastlanmadı. Ağır metal ve kurşun limitlerin altında.

8 MİLYON TL TEŞVİK: Büyük balıkçılar 2020’de çok da zarar etmediler. Ama küçük balıkçılar zarar etti. 3 bin 447 balıkçıya 8 milyon 165 bin lira önümüzdeki günlerde destek ödemesi yapılacak.

AĞLAR MARKALANACAK

Balıkçılar kızıyor ama, hayalet ağa son vermek için her ağa bir marka bağlayacak, teknenin plakası olacak, hangi teknede oluyorsa o küçük plakalar 50’şer metre aralıklarla o ağlarda yer alacak. Ağı kaybettiği zaman hangi teknenin olduğunu bulacağız. Caydırıcı olacak.

YÜZDE 33’Ü KAPALI

Deniz anası ve balıklarda ölüm, oksijenin azalması veya su sıcaklığındaki ani değişimden kaynaklanıyor. Yunus balıklarının İzmit Körfezi’ne girmesinden memnuniyet duyuyoruz, rahatlıkla demek ki dolaşabiliyorlar, bolca o bölgede balık var demektir. Marmara’nın yaklaşık yüzde 33’ü avcılığa kapalı.

Vira Haber