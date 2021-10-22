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Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı

Güney Kore bandıralı balıkçı teknesi Japonya açıklarında battı

Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında, Güney Kore bandıralı balıkçı teknesinin battığı bildirildi.

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Japonya Sahil Güvenliği, Şimane'nin 200 kilometre açığında alabora olan balıkçı teknesinin mürettebatına ulaşılmaya çalışıldığını açıkladı.

Güney Kore Sahil Güvenliğinden 8 dalgıcın katıldığı kurtarma çalışmalarında, 9 kişilik mürettebattan 3'üne ulaşılırken bu kişilerden 2'sinin hayatta olduğu 1'inin durumunun ise henüz bilinmediği belirtildi.

Hızı saatte yaklaşık 60 kilometreye varan şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgede, mürettebattan diğer 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Vira Haber

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