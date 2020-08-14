Mike Tyson Köpekbalığı ile Boks Yaptı

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Discovery Channel'ın "Shark Week" adlı özel yayını için bir köpek balığı boks yaptı.

Bahamalar'da kafessiz şekilde dalış yapan 54 yaşındaki Tyson, köpekbalığını yakaladı. köpek balığının burnunu tutarak hayvanı "tonik hareketsizlik" durumuna sokan Tyson o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Discovery Channell ise yaptığı paylaşımda, “Mike Tyson hala tartışmasız şampiyon” ifadelerini kullandı.

Vira Haber