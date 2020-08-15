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Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Son Anda Kurtarıldı

Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Son Anda Kurtarıldı

Heybeliada açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen teknede bulunan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

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Heybeliada açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.

Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Heybeliada açıklarında teknik bir arıza sebebiyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.

Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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