Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Son Anda Kurtarıldı

Heybeliada açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.

Heybeliada açıklarında teknik bir arıza sebebiyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.