Heybeliada Açıklarında Sürüklenen Tekne Son Anda Kurtarıldı
Heybeliada açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen teknede bulunan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.
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Heybeliada açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.
Heybeliada açıklarında teknik bir arıza sebebiyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 14 m boyundaki tekne, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından emniyetli bir şekilde Maltepe’ye çekildi.
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Etiketler : Heybeliada, Tekne
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