Uğur Mumcu Feribotu Törenle Denize İndirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda deniz taşımacılığının payını artırmayı ve filoyu modern, çevreci, engelli kullanımına uygun gemilerle genişletmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından İZDENİZ’in filosuna dahil edilmek üzere inşası İstanbul Tuzla Tersanesi’nde Çeliktrans Denizcilik Şirketi tarafından yapılan Uğur Mumcu Arabalı Vapuru’nun karadaki çalışmaları tamamlandı. Vapurun ilk kez denize indirilmesi nedeniyle Tuzla Tersanesi’nde tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Dr. Sekreteri Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, Çeliktrans Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ötkür ve işçiler katıldı.

“İnşa süresini tamamladık”

Törende konuşan Çeliktrans Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ötkür, gemilerin suya indirilmesi törenlerinin bayram gibi olduğunu, bunun sevinç içerisinde törenle kutlandığını belirtti. Gemilerin tersanelerde inşasının son derece uzun, meşakkatli bir süreç olduğunu, buradakilerin son derece özverili çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Ahmet Ötkür, şunları söyledi: “Biz de bugün burada Uğur Mumcu Vapuru’nun inşa süresini tamamladık. Denize indirildi. Denize indirilmesiyle birlikte gemi vasfını kazanacak. Geminin denize inmesinden sonra Eylül ayı içerisinde liman ve seyir tecrübeleri tamamlanacak. Ardından vapur İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek”



“Körfez’e yeni bir inci kazandıracağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in selamlarını ileterek başladı. Deniz ulaşımı ile raylı sistemin önemine dikkat çeken Buğra Gökçe, “Biz toplu ulaşımda ülkemizdeki diğer kentlerden farklı olarak uzun bir süredir karbon salımını azaltan lastik tekerlekli ulaşımı azaltıp, raylı sistem ve deniz ulaşımına öncelik veren bir strateji izliyoruz. Gerek dünyanın sürdürülebilirliği açısından gerek kentlerin geleceği açısından, bunun olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bu nedenle raylı sisteme, deniz yoluna, gemilere yatırım yaptıklarına değinen Gökçe, “ Bunun da kentlerimizin geleceği için çok önemli olduğuna inanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç büyükşehir içerisinde karbon salımını azaltma sözleşmesini imzalamış tek büyükşehir belediyesi. Ve bunun önemine yürekten inanıyor. Bu anlamda Körfez’e yeni bir gerdanlık, yeni bir inci kazandırmak da bizim için sadece bir gemi alma anlamını taşımıyor” diye konuştu.



Uğur Mumcu’nun adı bu vapurda yaşayacak

Gökçe vapurun “Uğur Mumcu” adını taşıdığını anımsatarak şunları söyledi: “Vapurumuzun adı, ülkemiz açısından çok erken, zamansız bir kayıp olan çok kıymetli gazeteci yazar, araştırmacı Uğur Mumcu’nun adını aldı. Ülkenin aydınlanmasında önemli isimlerden birisi, çok kıymetli büyüğümüz Uğur Mumcu’nun adını taşıyacak olması da bizi ayrıca mutlu ediyor. Heyecanlandırıyor. İnşallah Körfez’e indiği gün Uğur Mumcu’nun da ailesiyle bu gururu yaşamak, onları ve sevenlerini de bu gurura ortak etmek istiyoruz. Ben bu vesile ile burada görev yapan kıymetli işçi arkadaşlarıma, emekçi dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin ellerine, yüreğine sağlık. Ayağınıza taş değmesin. Kazasız belasız nice gemileri inşallah denize indirirsiniz.” Konuşmaların ardından vapur, denize indirildi. Yapılan anket sonucu adı İzmirliler tarafından “Uğur Mumcu” olarak belirlenen arabalı vapurun inşası denizde devam edecek.

Feribotun özellikleri

İstanbul Tuzla Tersanesi’nde inşa edilen feribot, 74 metre boyunda ve 15,20 metre eninde. 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabiliyor. Kapalı yolcu salonunda 322 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot, kapalı yolcu salonundaki geniş camları sayesinde yolculara panoramik bir Körfez manzarası sunacak. Yüksek manevra yeteneğine sahip pervane sistemleri ile donatılacak feribotun seyir hızı saatte 12 knot olacak.

Vira Haber