Fotoğraf Antalya’dan Değil Konya’dan

Toroslar'dan gelen yağmur ve kar suları ile yer altı su kaynaklarından beslenen, adaları ve orman örtüsüyle kaplı dağlarla görsel bütünlük oluşturan Beyşehir Gölü, yerli turistin tercihi oluyor.

Yeşil ile mavinin iç içe olduğu Beyşehir sahilinde yüzme keyfi yaşamak ve serinlemek isteyenlerin adresi Karaburun Plajı, yapılan düzenlemeler sonrasında tatil beldelerini aratmıyor, kumu, denizi andıran görüntüsü ve manzarasıyla ilgi çekiyor.

ÇADIR BİLE VAR

Türk kültürünü yansıtan çadırların kurulduğu yerde, kafe-büfeler, duş kabinleri, lavabolar ve mescit ile geniş otopark hizmet veriyor.

İşletmesi Beyşehir Belediyesine verilen plajda, sağlık ekibi, güvenlik, cankurtaran ve zabıta olmak üzere 36 personel görev yapıyor.

"KONYA'DA BÖYLE BİR PLAJIN OLACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Plaja arkadaşının önermesiyle gelen Muhammet Uğurlu, plajın Türkiye'nin sahil kentlerindeki plajları aratmadığına işaret ederek, "Burası gerçekten mükemmel. Konya'da böyle bir plajın olacağı aklıma gelmezdi. Yeni düzenlemelerle harika olmuş. Su da çok güzel, çadırlar dikkatimi çekti. Sıcaktan bunalanlar için alternatif bir yer olmuş." diye konuştu.

Vira Haber