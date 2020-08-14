Milli Sporcu Şahika Ercümen İstanbul Boğazı'nda Dalış Yaptı

Türkiye’nin ilk yüzde 50’si geri dönüştürülmüş malzemeden oluşan çevre dostu su şişesini üreten Hayat Su DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Sıfır Atık Mavi projesine destek sağlayacak.

UNDP Türkiye tarafından “Sudaki yaşam savunucusu” seçilen rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen ile Sıfır Atık Sıfır Açlık programı destekçisi ve beslenme uzmanı Dilara Koçak, Hayat Su'nun çevre dostu su şişesi lansmanı için İstanbul Boğazı’nda bir dalış gerçekleştirdi.

.Şahika Ercümen, “Suları korumak benim boynumun borcu, ben her dalışımı suya duyduğum minnettarlıkla yapıyorum. Su, beni yaşama döndürdü ben de suyla ilgili yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık bunu biraz çevreme ve Dilara’ya da gösterebilmek istedim.

SUYUN ALTINDAN CAM ŞİŞE VE ÇAKMAK ÇIKARDIK

Çünkü suyun altında biraz yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyor ve desteğe ihtiyaç duyabiliyorum. Bugün de suyun altında cam şişeler, çakmak ve pek çok kişisel atığa maruz kaldık ve onları toplayıp çıkartmaya çalıştık. Ama her şeyden önce herkesin bu konuyu içselleştirip sorumluluk haline getirmesi ve artık denizlere atık atmaması gerekiyor” dedi.

Vira Haber