ABD İran'ın 4 Tankerine El Koydu

ABD'li üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ABD savcıları geçen ay İran petrolü taşıyan 4 tankere el koymak için dava açtı ve gemilere el konuldu.

Bella, Pandi, Luna, Bering ve adlı 4 gemiye, açık denizde el konulduğu ve el konulan gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına yanaştırılmak üzere yolda olduğu ifade edildi.

Gemilere İran'a yönelik ambargolar dahilinde el konulduğunu belirten yetkililer, herhangi bir askeri güç kullanmadıklarını ifade etti.

ABD bu gelişmeyle birlikte ilk defa İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu

ABD uyguladığı bu yaptırımlarla İran'ın petrol gelirlerini azaltmayı hedefliyor.