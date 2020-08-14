Oruç Reis'in Çalışma Alanına Giren Yunan Fırkateyni Uzaklaştırıldı
Oruç Reis'in arama faaliyet alanına girmeye çalışan Yunan fırkateyni Limnos, Türk Fırkateyni Kemal Reis tarafından uzaklaştırıldı.
A+A-
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oruç Reis'in çalışma yaptığı bölgeye Yunan fırkateyni girmeye çalıştı. Oruç Reis'i koruyan gemilerimizden biri olan Kemal Reis, Yunan fırkateyni Limnos'u bölgeden çıkarmak için harekete geçti.
Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Oruç Reis'in arama faaliyetlerini sürdürdüğü bölgeye girmeye çalışan Yunan fırkateyni Limnos, Oruç Reis'i koruyan filoda yer alan Kemal Reis gemisi tarafından uzaklaştırıldı.
YUNAN FIRKATEYNİ HASAR ALARAK UZAKLAŞTI
Kafa kafaya gelen Türk ve Yunan gemileri arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı. Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı
Vira Haber
Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Etiketler : Oruç Reis, Doğu Akdeniz, Fırkateyn, Yunanistan
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.