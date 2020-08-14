Fadıl Akgündüz'ün Deniz Taksileri Haliç'te Çürüyor

2012 yılından beri Haliç Köprüsü'nün dibinde atıl halde bulunan taksiler kaderine terk edildi.

"2012 YILINDA FADIL AKGÜNDÜZ'E DEVRETTİK"

Projenin başında yer alan Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Alphan Manas, "2012 yılında deniz taksi operasyonunu Fadıl Akgündüz'e devrettik.

Onun döneminde sayılar artırıldı, tekne değişikliğine gitmek istediler. Çünkü karlı bir operasyon değildi. Fadıl bey döneminde operasyon durdu." dedi.

Alphan Manas, Feshane kıyısındaki teknelerle ilgili şunları söyledi: "2008 yılında biz operasyona başladık. İDO bizim 6 taksiyle başlamamızı istedi.

Fakat talep çok olunca müşteriler memnun olmamaya başladı. 2011 yılında 200 bin civarında çağrı merkezimiz 200 bin telefon almıştı bunların 90 bini de siparişti.

FADIL AKGÜNDÜZ DÖNEMİNDE OPERASYONLAR DURDURULDU

Bu siparişlerin yüzde 30'unu karşılayabildik. 2012 yılında UKOME kararıyla önce 15'e daha sonra bu sayı 25'e çıkarıldı. Süreç uzun sürdü ve biz zarar etmeye devam ettik. 2012 yılında deniz taksi operasyonunu Fadıl Akgündüz'e devrettik. Onun döneminde sayılar artırıldı, tekne değişikliğine gitmek istediler.

Çünkü karlı bir operasyon değildi. Fadıl bey döneminde operasyon durdu. Belediyeyle sözleşme de sona erdi. Şehir Hatları da sözleşmeyi yenilemedi. Tekneler bir yere çekildi ve kullanılmıyor şu an kullanılma şansı da yok."

BİR ÖNCEKİ BELEDİYE 50 DENİZ TAKSİ PLAKASI ÇIKARACAKTI

Bir önceki İBB Şehir Hatları yönetiminin 50 deniz taksi plakası çıkarma kararı aldığını belirten Manas şöyle devam etti:

"Bundan önceki Şehir Hatları yönetimi toplam 50 tane deniz taksi için plaka çıkarılacaktı ve bu plakalar satılacaktı. Bizim de 25 tane hakkımız vardı. Biz bu haklarımızı satarak bu operasyona devam edecektik. Fakat seçimlerden sonra Şehir Hatları yönetimi ve belediye başkanı değişince yeni gelen başkan farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Şu anda belediye Haliç'te kendi üreteceği teknelerle kendisi işletmenlik yapmak istiyor. Biz bunun doğru olmadığını, yanlış olduğunu kendileriyle yaptığımız toplantıda belirttik.

Bizim müktesep hakkımızın olduğunu düşünüyorum 25 taksi plakamızın olduğunu söylüyoruz Şehir Hatları ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor ama ne yazık ki onlar kendileri devam edecekler gibi gözüyor. Kendileri işletecekler. Ben başarılı olmayacağını düşünüyorum."