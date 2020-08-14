Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararlarına göre Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

PROF. DR. TAMER YILMAZ KİMDİR?

Araştırma alanları mühendislik ve teknoloji olan Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Mühendisliğinde yüksek lisansını gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.

2007'den beri Prof. Dr. ünvanına sahip olan Tamer Yıldız daha önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Rektörlük görevini, Yıldız Teknik Üniversitesinde ise rektör yardımcılığı görevini üstlenmesinin yanısıra, anabilim başkanlığı ve enstitü müdürlüğü de yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.