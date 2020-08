İlk yüksek kapasiteli mega yat marinası Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıyı sürdürmek için tüm dostlarını oy vermeye davet ediyor.

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü oylamasında “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülü sahibi Yalıkavak Marina, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmaya devam etmesi için 28 Ağustos Cuma gece yarısı gerçekleşecek olan oylamada, oy beklediğini ifade etti.

TYHA’nın verdiği ödül için oy kullanmak oldukça kolay. (web adresi: https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) Buraya tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalikavak Marina yazın, mail adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek oy verin (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz.) Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir.

Yalıkavak Marina, bu sezon yabancı mega yatlardan yoğun ilgi görmeye devam ederken, en yeni, en güzel, en teknolojik ve en büyük süper yatları yeniden ağırlamanın sevincini yaşıyor. Dev yatların soluğu Yalıkavak Marina’da almaya başlaması ile muhteşem Kaiser, White ve Ares’in ardından tüm görkemi ile 99 metrelik Madame Gu, 2020 yılında sahibine teslim edilen 75 mt’lik süper yat Arrow ve 62 mt’lik Voice ilk seyirlerinde Yalıkavak Marina’yı seçti. Bu muhteşem tekneler, süper lüks tekneler dünyasında güçlü ve çığır açan yeni bir türün temsilcileri.

“Burada Her Şey Sizin İçin” (It’s All About You) mottosu ile deniz tutkusunu yılın 12 ayı kesintisiz yaşatan Yalıkavak Marina, 620 yatı aynı anda ağırlayabiliyor; hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor.