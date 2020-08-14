Mısır Nil Nehrinde Feribot Battı! 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Mısır'da Nil Nehri'nde batan feribot sonucu yaşanan kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibinin sevkedilmesiyle, bölgede arama faaliyetleri başladı.

BAZILARI GEMİDEN ATLAMAYA ÇALIŞTI

Olaya yakın bir yerleşim yeri olan Dimişli köyü sakinlerinden Muhammed Salim, "Feribot araçlar taşıyordu yolcular battığına şaşırdı ve bazıları gemiden atlamaya çalıştı. Hayatta kalanlar var ve tedavi için en yakın hastaneye götürüldü" dedi.

Vira Haber