Voyager Travel İflas Etti

Pandemi sürecinde iflas edenler kervanına bir yenisi daha eklendi. Turizm sektöründe önemli oyuncularından biri olan Voyager Travel Direct, iflas ettiğini açıkladı.

İngiltere'nin önemli acentelerinden biri olan Voyager Travel, 30 yıllık bir geçmişe sahipti. Dünyanın en büyük turizm firmalarından biri olan Thomas Cook'ın iflasının ardından gelen bu haber, turizm piyasasını tedirgin etti.

Şirket yaptığı açıklamada, iflasın nedeni olarak koronavirüs sürecini gösterdi.

İngiltere'nin en büyük bağımsız seyahat acenteleri grubu Advantage Travel Partnership'te yer alan İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) üyesi olan Voyager Travel'in bünyesinde; Voyager Travel Direct; Voyager Ski; Frutin Travel, Go Gecko markaları bulunuyor.