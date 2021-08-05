Milas Ören'de vatandaşlar Deniz Kuvvetleri'ne ait gemilerle tahliye ediliyor
Milas Ören'deki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması üzerine vatandaşlar Deniz Kuvvetleri'ne ait çıakrma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor.
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Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor." denildi.
Vira Haber
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