Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler kontrol altına alındı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, orman yangının Kemerköy Termik Santrali'ne kadar geldiğini ve santralin boşaltıldığını açıkladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alanda zaman zaman patlamalar ve parlamalar meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, 11 saat süren yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Milas Belediyesi'nden yapılan açıklamada santralde şu an için tehlike bulunmadığı, santrali tehdit eden yangının kontrol altında olduğu ifade edildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bu arada Kemerköy Termik Santrali'nin 652,60 MWe kurulu gücü ile ortalama 759 bin 621 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı ve çevre mevzuatına uygun olmamasına rağmen geçici izinle faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılar yaptı. Günde 21 bin 600 ton yakıt kullanılan tesiste, depolarda bulunan binlerce ton linyit kömürünün tutuşması durumunda bölgede ciddi anlamda hava kirliliği tehdidinin yaşanacağı endişesi ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.

VALİLİK MAHALLELER İÇİN TAHLİYE KARARI ALDI

Daha sonra Twitter hesabından video ile yeni bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Şu anda bu açıklamayı Ören belediye binasındaki makamımızdan yapıyorum. Yaklaşık bir buçuk saat önce aldığımız haber ve duyduğumuz siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santrali'ne girdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Oraya gitmek için yöneldiğimizde yolların kapatıldığını ve tahliye işleminin uygulandığını gördük, derhal belediye binamıza geri döndük" dedi.

Bazı mahalleler için tahliye kararı verildiğini aktaran Tokat, şunları söyledi:

"Bu süre içerisinde kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre, Muğla Valiliği tarafından alınan bir kararla Ören'in ve çevresindeki mahallelerin boşaltılmasına karar verildiğini öğrendik. Bu karar hemşerilerimizin güvenliği noktasında derhal uygulanması gereken bir karardır. Öğrendiğimize göre Ören, Alatepe, Kurtak, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç mahallelerimiz için bu tahliye kararı alınmış bulunmaktadır. Valilik tarafından belirlenen toplanma yerlerimiz Milas Şehir Stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar İlkokulu'dur.

Tahliye için Kultar Alatepe ve Pinar Dereköy yol istikametleri kullanılabilir. Bunlar araçlarıyla gidecek hemşerilerimiz içindir. Aracı olmayanlar için Ören marinada 1500 kişilik çıkarma gemisi hazır beklemektedir. Telaşa, kargaşaya, heyecana gerek yok. Resmi açıklamalar hariç hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."