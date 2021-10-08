MİLGEM 5. Gemisine Ait Sonar Deniz Birimi'nin Teslimatı Başarıyla Tamamlandı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve ASELSAN A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında, MİLGEM 5. Gemisine ait karinaya monteli sonar deniz biriminin geliştirme, üretim, test-karakterizasyon ve kabul faaliyetleri TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü İleri Akustik Teknolojileri Grubu tarafından başarıyla tamamlandı. Geliştirilen Sonar Deniz Birimi gemiye entegre edilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na Eylül ayında teslim edildi.

TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü İleri Akustik Teknolojileri Proje Grubu’nun bünyesinde bulunan önemli altyapılardan biri olan Sualtı Akustik Laboratuvarı (SAL), MİLGEM 1. Gemisinin Sonar Deniz Birimleri’nin geliştirilmesi kapsamında ülkemizin ilk ve tek akredite kamu Ar-Ge laboratuvarı olma özelliği taşıyor.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde bulunan SAL, kurulduğu günden itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sualtı akustiği alanındaki suüstü ve sualtı platformlarının ihtiyaçlarına yönelik kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve ülkemize kazandırılmasında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda kazanmış olduğu bilgi, tecrübe ve insan gücü ile ülkemizin suüstü ve sualtı platformlarındaki akustik sistemlerine yönelik çözümler üretiyor ve bu alanda faaliyet göstermekte olan sanayi kuruluşlarının test, kalibrasyon ve ölçüm ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor.

Vira Haber