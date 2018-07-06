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Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine ilişkin esaslarda değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine ilişkin esaslarda değişiklik

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek  ihalelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de  yayımlandı.

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Bakanlar Kurulu kararına göre, Milli Savunma Bakanlığınca 4734 sayılı  Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilecek  ihalelere ilişkin esaslarda yapılan değişiklikle, 2 Temmuz 1953 tarihli Kuzey  Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince  Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair kanun kapsamında yapılacak  işlerde uygulanacak usul ve esaslar NATO kural ve uygulamaları çerçevesinde  gerçekleştirilecek.

Söz konusu değişiklik Milli Savunma Bakanlığının 17 Mayıs 2018 tarihli  yazısı ve 4734 sayılı kanunun geçici 4'üncü maddesine göre, 4 Haziran'da Bakanlar  Kurulu tarafından kararlaştırıldı.

Kararda, esaslara ilişkin değişiklik konusunda Sayıştayın görüşünün  alındığı da kaydedildi.

Vira Haber

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